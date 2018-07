POL-PDLU: Frankenthal: Fahrrad gegen Pkw geworfen

Frankenthal (ots) - Am 05.07.2018, gegen 21:00 Uhr, wirft ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Centurio gegen einen geparkten Skoda und verursacht Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach Angaben einer Zeugin sei der Täter ca. 16 Jahre alt, schlank, trug einen "Topfschnitt" und habe einen dunklen Taint. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

