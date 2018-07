POL-PDLU: Birkenheide: Nach Unfall weitergefahren

Birkenheide (ots) - Mit den beiden Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge touchieren sich zwei Verkehrsteilnehmer am gestrigen Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der Landstraße 454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand in Höhe des Tierparks. Nachdem zunächst beide Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen meldet sich eine der Unfallbeteiligten bei der Polizei. Bei dem flüchtigen gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen Transporter, weiteres ist nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de





