POL-PDLU: (Waldsee) Einbruch in Werkstattgelände

Waldsee (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in ein Werkstattgelände in der Schlichtstraße eingebrochen, indem sie zuerst über den Zaun stiegen und dann den Rollladen eines Fensters anhoben und dieses schließlich aufhebelten. Aus der Werkstatt entwendeten sie mehrere Werkzeuge und die Schlüssel eines Lkw. Das Hebelwerkzeug, ein Brecheisen, haben die Täter zurückgelassen und konnte von der Polizei sichergestellt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell