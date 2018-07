POL-PDNW: (Neustadt) Unfall mit umgekipptem Fahrzeug

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am späten Nachmittag des 04.07.2018 (kurz vor 18.00 h) ereignete sich in der Louis-Escande-Straße in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall bei welchem sich ein Pkw überschlug. Nach Zeugenangaben befuhr eine 27jährige Bruchsalerin die innerörtliche Louis-Escande-Straße mit normaler Geschwindigkeit in Richtung der B 39. Gleichzeitig war eine 28jährige aus Karlsruhe in der Absicht vom Parkplatz eines Sportgeschäftes nach links auf die Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch die von rechts kommende Suzuki-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Suzuki und kam nach wenigen Metern auf der Seite zum Liegen. Die Insassin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Neben einer Polizeistreife waren zunächst wegen des unklaren Schadensausmaßes mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK sowie der Feuerwehr am Unfallort.

