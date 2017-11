POL-RT: Wohnungseinbruch; Kind angefahren und geflüchtet; Flüchtiger LKW gesucht; Beim Aussteigen nicht aufgepasst; Ins Stauende gekracht; Angebrannte Essensreste;

Reutlingen (ots) - In Wohnhaus eingebrochen

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, ist in ein Wohnhaus in der Gustav-Schwab-Straße eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Haustür gelangte der Einbrecher ins Gebäude. Der Unbekannte betrat ein Großteil der Räumlichkeiten im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss und durchwühlte die Schränke. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Am Tatort wurden durch die Kriminaltechniker Spuren gesichert. (ms)

Reutlingen (RT): Neunjährigen Bub angefahren und abgehauen (Zeugenaufruf)

Nachdem er einen neunjährigen Jungen bei einem Unfall verletzte, hat ein noch unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen das Weite gesucht. Gegen 7.15 Uhr überquerte der Bub an einer Fußgängerampel die Karlstraße in Richtung der Fußgängerzone in der Wilhelmstraße und wollte danach auf dem gegenüber liegenden Gehweg in Richtung Listplatz weiterlaufen. Als der Junge bereits auf der anderen Straßenseite war, kam ein gelber Personenwagen aus der Wilhelmstraße und bog nach rechts ab. Er touchierte dabei den Neunjährigen, der sich bereits auf dem Trottoir befand. Das Kind konnte sich zwar auf den Beinen halten, zog sich aber eine schmerzhafte Prellung zu. Den Autofahrer schien das nicht zu interessieren. Er hielt nicht an, sondern fuhr einfach davon. Das Polizeirevier Reutlingen bittet nun Zeugen des Unfalls, unter anderem einen Passanten, der dem Jungen zu Hilfe kam, sich unter der Telefon-Nummer 07121/942-3333 zu melden. (fn)

Reutlingen (RT): Mit aufschwingender Autotür kollidiert

Nicht richtig aufgepasst hat am Mittwochvormittag eine 76 Jahre alte Autofahrerin, als sie gegen zehn Uhr aus ihrem an der Schafstallstraße geparkten Mercedes ausstieg. Beim Öffnen der Autotür übersah sie einen anderen, von hinten nahenden Mercedes, dessen 79-jähriger Fahrer der aufschwingenden Tür nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Kollision wurde zwar niemand verletzt, doch entstanden an beiden Fahrzeugen nicht unerhebliche Sachschäden, die sich nach polizeilichen Schätzungen auf insgesamt 7.000 Euro belaufen. Die A-Klasse der Unfallverursacherin musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (fn)

Reutlingen (RT): Unfallflüchtiger Lkw gesucht (Zeugenaufruf)

Die Polizei Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B 28 zwischen Reutlingen und Metzingen ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Tübinger war gegen 13.10 Uhr mit seinem Audi A6 in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs. Vor der Baustelle auf Höhe Achalm-Lamm wollte sich der auf der linken Spur fahrende Tübinger im Reißverschlussverfahren nach rechts einordnen. Beim Einordnen zog plötzlich ein auf der rechten Spur fahrender Lenker eines grauen, ausländischen Lkw nach links, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste und geradeaus in die Baustellenabsperrung fuhr. Dabei wurden mehrere Warnbaken und der Audi im Frontbereich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 4.000 Euro. Zu einem Kontakt zwischen Pkw und Lkw kam es nicht. Der Fahrer des ausländischen Lastwagens setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls an der Engstelle, die möglicherweise weitere Hinweise zu dem gesuchten grauen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07123/924-0 zu melden. (jh)

Pfullingen (RT): Ungebremst in Rückstau - drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Ein schwerer Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 313 ereignet. Verursacht wurde die Kollision vom 33-jährigen Lenker eines Renault-Kleintransporters, der gegen 9.15 Uhr aus ungeklärter Ursache offenbar ungebremst in ein Stauende fuhr, dass sich kurz nach der Einmündung Erwin-Seiz-Straße gebildet hatte. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Kleintransporter den Seat Alhambra einer 39 Jahre alten Frau auch noch auf einen davor stehenden VW Up. Während der Unfallverursacher unversehrt blieb, zogen sich sowohl die Frau am Steuer des Seat, als auch der 31-jährige Fahrer des VW, sowie dessen 35 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst zu ambulanten Behandlungen in eine Klinik gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten wurde der Verkehr auf der Bundesstraße 313 von Polizeibeamten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (fn)

Tübingen (TÜ): Essen auf dem Herd vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders und Brandgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wennfelder Garten haben am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Schnell konnte von der Feuerwehr aber Entwarnung gegeben werden. Ein Wohnungsinhaber hatte vor dem Verlassen seiner Wohnung vergessen, den Herd abzuschalten. Die in einer Bratpfanne kokelnden Essenreste lösten den Alarm aus, der durch Hausbewohner bemerkt wurde, die die Feuerwehr alarmierten. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Da das Ausmaß des gemeldeten Brandes zunächst unklar war, rückte die Feuerwehr Tübingen mit sechs Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an. Vorsorglich waren auch zwei Rettungswagen zum vermeintlichen Brandort geeilt. (cg)

