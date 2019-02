Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstähle in Freirachdorf

Montabaur (ots)

In der Zeit vom 18. bis 23.02.2019 wurden in Freirachdorf in der Ringstraße und im Mühlenweg aus einem Geräteschuppen und dem Nebenraum einer Garage 2 Fahrräder sowie ein Komplettsatz Reifen entwendet. Die Beute muss von den unbekannten Tätern in einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

