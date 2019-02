Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Montabaur-Himmelfeld

Montabaur (ots)

Am 22.02.2019 in der Zeit zwischen 09.00 und 20.30 Uhr wurde im Wohngebiet Himmelfeld in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten dadurch in die Wohnung. Mehrere Räume wurden durchwühlt, es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei verdächtigen Wahrnehmungen an die PI Montabaur zu wenden.

