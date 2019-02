Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Rennerod (ots)

Am 22.02.2019, gegen 11.15 Uhr, ereignete sich in Rennerod, Konnwiese 1, auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß möglicherweise beim Ausparken, gegen einen dort abgestellten schwarzen Pkw, Kia und beschädigte diesen am Heck der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen um Hinweise unter der 02663/98050.

