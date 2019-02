Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 54-jähriger Mann verunglückt beim Klettern

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Donnerstag, den 21.02.2019, gegen 16.40 Uhr verunglückt ein 54-jähriger Mann beim Klettern unterhalb des Felsen "Zum Katzenstein". Der Mann fiel etwa 5m im freien Fall, schlug dann auf der Böschung auf, wo er noch ca. 20m die Böschung hinunterrollte. Die Bergung der Person gestaltete sich recht schwierig in dem unwegsamen Gelände, so dass zahlreiche Feuerwehrkräfte an der Bergung beteiligt werden mussten. Nach ca. 60 Minuten konnte der schwerverletzte Mann dann geborgen werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

