Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alpenrod. Pkw Aufbruch

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum 21.02. schlugen Unbekannte die Scheibe eines VW Golf ein, welcher in der Poststraße in Alpenrod abgestellt war. Entwendet wurde eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie diverse Dokumente

