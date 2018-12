POL-PDWO: Einbruch - IPone und IPad entwendet

Eich (ots) - Das Küchenfenster eines Reihenhauses "An der Bleiche" wurde von unbekannten Tätern am vergangenen Samstag in der Zeit von 07:00 - 10:45 Uhr aufgehebelt. Anschließend wurden die Räume von den Tätern begangen und Schränke geöffnet, jedoch nichts durchwühlt. Schließlich entwendeten sie ein defektes IPhone 5 und ein defektes IPad. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

