POL-PDWO: Zwei Einfamilienhäuser aufgebrochen

Worms (ots) - Vermutlich in der Zeit vom 08.12. bis zum 09.12.2018 brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Donnersbergstraße ein. Zunächst versuchten sie an einem Haus die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie die Scheibe mit einem Stein ein und konnten dann die Tür von innen entriegeln. Im Anschluss wurde das gesamte Haus durchwühlt und einige alkoholische Getränke entwendet.

Auch im Nachbarhaus wurde die Terrassentür als Zugang zum Haus verwendet. Hier gelang den Tätern das Aufhebeln der Tür. Sie durchsuchten ebenfalls alle Räume, obwohl das Haus aktuell unbewohnt ist. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

