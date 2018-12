POL-PDWO: Zeugenaufruf - Fahrzeug abgedrängt und geflüchtet

Unfallstelle Bahnhofstraße Worms Bild-Infos Download

Worms (ots) - Am gestrigen Vormittag, um 09:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine 57-jährige Wormserin mit ihrem PKW von einem entgegenkommenden PKW von der Fahrbahn gegen einen Betonpfosten abgedrängt. Sie fuhr von der Andreasstraße in Richtung Bahnhof, als ein unbekannter PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden fuhr sie nach rechts auf den Gehweg und hier einen Betonpfosten um, wodurch ihr Fiat beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden von ca. 8000,- Euro. Mit dem entgegenkommenden PKW kam es zu keiner Kollision. Die Polizei Worms bittet um Zeugenhinweise an 06241/852-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell