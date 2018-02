POL-PDNR: Fensdorf - Tageswohnungseinbruch

Fensdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Fensdorf im Bereich "Zum Haidorn" ein. Sie durchwühlten auf zwei Etagen Schränke und Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen Schmuck in bislang nicht bekanntem Wert.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell