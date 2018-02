POL-PDNR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L253 zwischen Kretzhaus und Linz am Rhein

PI Linz am Rhein (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018 gg. 15:24 Uhr wurde der Polizei Linz am Rhein ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 253 zwischen der Ortschaft Kretzhaus und Linz am Rhein mitgeteilt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 64jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Gefällstrecke befahren hatte und ca. 150 m nach der Einmündung Kasbach-Ohlenberg in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war. In Folge stieß er mit seinem Pkw gegen drei kleine Bäume. Durch den Aufprall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus Linz am Rhein verstarb. Ursächlich für das Zustandekommen des Unfalls, könnte nach derzeitigem Ermittlungssachstand eine gesundheitliche Beeinträchtigung gewesen sein.

