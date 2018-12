POL-PDWO: Unbekannte Täter entwenden Dachantennen

Worms (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Worms-Hochheim durch Unbekannte mehrere Dachantennen an geparkten Fahrzeugen gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeidirektion Worms unter 06241 852 0 entgegen.

