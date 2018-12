POL-PDWO: Einbruch - Schmuck entwendet

Osthofen (ots) - Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 16:45 Uhr - 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Die Täter kletterten zunächst über das Hoftor und gelangten so in den Innenhof. An der Hausrückseite versuchten sie dann den Rolladen der Terrassentür nach oben zu schieben und die Tür aufzuhebeln. Sie ließen jedoch von diesem Vorhaben ab und hebelten stattdessen ein Fenster im Erdgeschoß auf. Über dieses konnten sie in die Räume eindringen und anschließend sämtliche Zimmer durchsuchen. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend über das zuvor aufgehebelte Fenster. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

