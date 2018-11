POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 25.11.2018

Hofheim (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti an Mehrfamilienhaus 65812 Bad Soden am Taunus, Hauptstraße 23.11.2018, 20:00 Uhr - 24.11.2018, 11:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Hauswand eines Mehrfamilienhauses durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter 06196-96950 entgegen.

Ladendiebstahl aus Bekleidungsgeschäft 65843 Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum 24.11.2018, 13:30 Uhr

Durch einen 17-jährigen Täter wurde versucht eine Wollmütze aus einem Bekleidungsgeschäft im Main-Taunus-Zentrum zu stehlen. Der Täter wurde durch einen Ladendetektiv angesprochen und an die Polizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter durch die Polizei entlassen.

Einbruchsversuch in Imbisswagen 65760 Eschborn, Mergenthalerallee 23.11.2018, 18:00 Uhr - 24.11.2018, 16:40 Uhr

Unbekannte Täter versuchten vergeblich in einen Imbisswagen in Eschborn einzubrechen. Hierbei wurde die Tür des Imbisswagens beschädigt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei in Eschborn unter 06196-96950 zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus 65817 Eppstein-Vockenhausen, Am Dattenbach 24.11.2018, 13:45 Uhr - 24.11.2018, 21:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in Eppstein einzubrechen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an Türen und Fenstern. Da die Täter nicht ins Gebäude gelangen konnten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter 06192-20790 entgegen.

Ladendiebstahl im Main-Taunus-Zentrum 65843 Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum 24.11.2018, 20:30 Uhr

In einem Bekleidungsgeschäft des Main-Taunus-Zentrums entwendeten zwei jugendliche Langfinger mehrere Kleidungsstücke und entfernten in der Umkleide die elektronischen Sicherungen. Im Anschluss zogen die Täter die entwendeten Sachen unter ihren eigenen Kleidungsstücken an. Als die Täter das Geschäft verlassen wollten, wurden sich von einem Mitarbeiter angesprochen und im weiteren Verlauf an die Polizei übergeben. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls. Die beiden Täter wurden durch die Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss 65719 Hofheim, Hessenstraße 24.11.2018, 23:25 Uhr

Der Fahrer eines schwarzen Opel kam am späten Samstagabend in der Hessenstraße in Hofheim-Wallau in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg und zwei angrenzende Grundstücke. Hierbei kam es zu erheblichem Sachschaden an mehreren Grundstückszäunen. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 55-jährige Fahrzeugführer durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden.

Pressemitteilung erstellt: i.A. Meyer, POK, 25.11.2018

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell