POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 22.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Seniorin in Wohnung angegangen, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Mittwoch, 21.11.2018, 19:25 Uhr

(jn)In Bad Soden ist gestern Abend eine Seniorin in ihrer Wohnung von einem jungen Mann angegangen worden. Der potentielle Räuber flüchtete ohne Beute, nachdem die Dame um Hilfe rief. Gegen 19:15 Uhr klingelten zunächst zwei ca. 16 bis 18 Jahre alte Männer mit südländischem Erscheinungsbild bei der über 70 Jahre alten Frau und erbettelten jeweils zehn Euro. Beide sollen dabei gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben. Wenige Minuten später, etwa gegen 19:25 Uhr, betrat ein bislang nicht bekannter Täter das Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Quellenpark" und klingelte an der Wohnungstür der Dame. Hier soll er dann darum gebeten haben, einen Geldschein gewechselt zu bekommen. Hilfsbereit kam die Seniorin dieser Bitte nach, holte das benötigte Geld aus ihrem Portemonnaie und kehrte zurück zu ihrer geschlossenen Wohnungstür, vor der sie den Täter hatte warten lassen. Nachdem sie dann die Tür geöffnet hatte, drückte dieser die Frau in die Wohnung und hielt sie fest - dabei soll der Unbekannte nicht gesprochen haben. Als die Frau dann um Hilfe rief, ließ der Täter unmittelbar von ihr ab, ohne Forderungen ausgesprochen oder Wertgegenstände gesucht zu haben und flüchtete. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie nicht verletzt. Der Mann soll laut Angaben der Geschädigten ca. 18 bis 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Außerdem sah er mitteleuropäisch aus, sprach aktzentfreies Deutsch und hatte kurze, leicht gewellte dunkle Haare. Darüber hinaus soll er eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke und eine dunkle Umhängetasche quer über die Brust getragen haben. Die Kriminalpolizei in Hofheim ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Raub eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den drei Männern bestehen könnte. Personen, die am Mittwochabend, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

2. Autoknacker unterwegs, Hofheim am Taunus, Oberer Haingraben, Kassernstraße, Nacht zum Mittwoch, 21.11.2018

(jn)In der Nacht zum Mittwoch haben Autoknacker in Hofheimer Stadtteilen gleich zweimal zugeschlagen. Aus einem weißen Fiat ließen die bislang unbekannten Täter in der Straße "Oberer Haingraben" in Diedenbergen Werkzeug im Wert von mindestens 400 Euro mitgehen, nachdem sie das Kofferraumschloss gewaltsam geöffnet hatten. Keine Beute machten Langfinger in einem Mercedes, dessen Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Der Sachschaden an dem Wagen, der zur Tatzeit in der Kassernstraße im Stadtteil Marxheim parkte, wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. VW Touareg zerkratzt, Flörsheim am Main, Anne-Frank-Weg, Mittwoch, 21.11.2018, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In Flörsheim haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Verlauf des Mittwochabends einen Pkw beschädigt und dadurch mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Der blaue VW Touareg stand zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr im Anne-Frank-Weg, als er zum Ziel von Vandalen wurde. Diese zerkratzten das Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von 800 Euro entstand. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht, Kelkheim (Taunus), Roteldisweg, Mittwoch, 21.11.2018, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend in Kelkheim entstanden ist. Der Besitzer eines grauen Peugeot hatte sein Gefährt gegen 18:00 Uhr am Fahrbahnrand des Roteldisweges abgestellt. Vier Stunden später fielen dem Mann dann Schäden an der Beifahrerseite auf, die ersten Ermittlungen zufolge durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden waren. Dieser hatte den Peugeot offensichtlich während der Fahrt gestreift und anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

