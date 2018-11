POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 21.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher gehen leer aus, Eschborn, Odenwaldstraße, Leiershohlstraße, Flörsheim am Main, Am Untertor, Kirschgartenstraße, angezeigt am Dienstag, 20.11.2018

(jn)Vier Anzeigen wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl sind gestern von Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus aufgenommen worden; die Taten ereigneten sich gestern oder in den zurückliegenden Tagen. In Eschborn öffneten Unbekannte gestern Vormittag zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr gewaltsam die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Leiershohlstraße. Dabei gelang es den Tätern zwar die Tür zu öffnen, augenscheinlich flüchteten sie jedoch ohne Beute. Ob sie die Wohnung überhaupt betreten hatten, ist unklar - der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 250 Euro. Ein Anwohner berichtete von drei verdächtigen Personen, die sich im Tatzeitraum in dem Haus aufgehalten haben sollen. In den Abendstunden versuchten Kriminelle ihr Glück in einem Reihenhaus in der Odenwaldstraße. Zwischen 19:45 Uhr und 21:55 Uhr betraten die bislang unbekannten Täter das Anwesen und hebelten mehrfach an der Terrassentür, ohne diese zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Weitere Hebelspuren an den Eingangstüren stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Untertor" in Flörsheim und die Bewohner eines Einfamilienhauses im Stadtteil Wicker fest. Dabei muss sich der Einbruchsversuch an dem Mehrfamilienhaus bereits in der Zeit vor Montag, 19.11.2018 ereignet haben. Hier entstanden ca. 500 Euro Sachschaden. In der Kirschgartenstraße in Wicker hatten Einbrecher bereits zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag versucht, in das Wohnhaus einzudringen und einen Schaden in Höhe von wenigen Hundert Euro hinterlassen. Das Einbruchskommissariat in Hofheim hat in sämtlichen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Allgemein rät die Polizei dazu, bereits bei verdächtigen Beobachtungen umgehend den Polizeinotruf zu wählen.

2. Pkw beschädigt - Vandalismus oder versuchter Einbruch?, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Montag, 19.11.2018, 22:00 Uhr bis Dienstag, 20.11.2018, 10:00 Uhr

(jn)Noch nicht abschließend geklärt ist ein Vorfall, der sich in der Nacht zum Dienstag in Schwalbach ereignete. Mindestens ein unbekannter Täter hatte es hier auf einen schwarzen Audi abgesehen, der in der Taunusstraße parkte. Der oder die Täter schlugen zwei Fensterscheiben der Beifahrerseite ein, beschädigten den Seitenspiegel und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Gestohlen wurde nichts. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Fußgänger übersehen und angefahren, Bad Soden am Taunus, Alleestraße, Dienstag, 20.11.2018, gegen 16:45 Uhr

(jn)Ein 88-jähriger Fußgänger aus Steinbach ist am Dienstagnachmittag von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Bad Soden die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße und beabsichtigte, links in die Alleestraße abzubiegen. Dabei bemerkte er den Fußgänger, der die Alleestraße zeitgleich überquerte zu spät und stieß leicht mit diesem zusammen. Dadurch stürzte der Steinbacher und zog sich einer ersten Inaugenscheinnahme zufolge oberflächliche Verletzungen zu. Zwecks einer genauen medizinischen Untersuchung wurde er deshalb in ein Krankenhaus transportiert. Sachschaden an dem Fahrzeug entstand nicht.

