POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 20.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher nutzen Schwachstelle - gekipptes Fenster aufgehebelt, Kriftel, Richard-Wagner-Straße, Montag, 19.11.2018, 16:00 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)Einbrecher sind gestern in den frühen Abendstunden in eine Erdgeschosswohnung in Kriftel eingebrochen und haben Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr nutzten sie ein gekipptes Fenster des Zweiparteienhauses in der Richard-Wagner-Straße, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Anschließend schauten sich die Täter in mehreren Räumen nach Beute um und verschwanden letztlich unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Hinweise zu der Tat nimmt das Einbruchskommissariat in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen. Die Polizei empfiehlt leicht zugängliche Fenster, insbesondere im Erdgeschoss, bei Verlassen der Wohnung nicht gekippt zu lassen und es Einbrechern somit nicht unnötig leicht zu machen. Ein gekipptes Fenster ist für Kriminelle wie eine Einladung, da diese in Sekundenschnelle geöffnet werden können. Schließen Sie Fenster und Balkontüren bei Verlassen des Hauses oder der Wohnung. Gerade im Herbst werden die meisten Einbrüche während der früheinsetzenden Dunkelheit begangen. Um Einbrecher abzuschrecken, kann es sich lohnen für Beleuchtung im Haus zu sorgen, wodurch der Eindruck entsteht, es sei jemand im Haus. Auch Zeitschaltuhren können hier hilfreich sein.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hochheim am Main, Massenheim, Am Helgenhaus, Montag, 19.11.2018, 07:20 Uhr bis 12:50 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagmorgen und Montagmittag hatten es unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus in Hochheim, Massenheim abgesehen. Die Gauner schlugen ein Fenster des Wohnhauses in der Straße "Am Helgenhaus" ein, betraten die Wohnräume und ließen technische Geräte und Schmuck im Wert wenigen Tausend Euro mitgehen. Zudem verursachten die Täter durch das gewaltsame Eindringen etwa 500 Euro Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Schule von Einbrechern heimgesucht, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Schwalbacher Straße, Freitag, 16.11.2018, 18:00 Uhr bis Montag, 19.11.2018, 06:50 Uhr

(jn)Die Grundschule in der Schwalbacher Straße im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain haben Einbrecher im Verlauf des Wochenendes heimgesucht. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und Büroräume und hebelten darüber hinaus eine verschlossene Tür auf. Ob den Kriminellen dabei etwas in die Hände fiel ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Das Einbruchskommissariat der Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Autoknacker stehlen Handtasche, Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Montag, 19.11.2018, gegen 14:00 Uhr

(jn)Gerade einmal fünf Minuten waren für ein oder mehrere Autoknacker ausreichend, um am Montag in Hattersheim eine Handtasche aus einem verschlossenen Pkw zu stehlen. Die Besitzerin eines schwarzen Seat hatte ihren Wagen um kurz vor 14:00 Uhr in der Weingartenstraße abgestellt. Nach wenigen Minuten kehre sie zu ihrem Seat zurück und musste feststellen, dass das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche, die sie vorsorglich unter den Sitz geschoben hatte, verschwunden war. Der entstandene Beute- und Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Bisher gibt es keine Täterhinweise, weshalb Zeugen gebeten werden, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Autoreifen zerstochen, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Samstag, 17.11.2018, 20:00 Uhr bis Montag, 19.11.2018, 10:00 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro haben Unbekannte verursacht, indem sie in den vergangenen Tagen in Schwalbach die zwei Hinterreifen eines Nissan zerstachen. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Berliner Straße, als der oder die Täter zustachen. Die Polizeistation in Eschborn hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt täterbezogene Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. Graffiti an Schulgebäuden, Hofheim am Taunus, Rossertstraße, Rudolf-Mohr-Straße, Samstag, 17.11.2018 bis Sonntag, 18.11.2018

(jn)Am Wochenende haben sich Vandalen in Hofheim herumgetrieben und sich zwei Schulgebäude als Fläche für ihre Schmierereien ausgesucht. Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, hinterließen die Unbekannten mehrere Graffitis an Außenwänden und Glasfenstern der Main-Taunus-Schule. Am Sonntagabend, zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr, kam es zu ähnlich gelagerten Taten auf dem Gelände der Elisabethenschule. Die Reinigungskosten dürfen sich auf circa 1.000 Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim ermittelt in den zwei Fällen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

7. Neun Anzeigen nach Verkehrskontrollen, Eppstein, Bundesstraße 455, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 19.11.2018

(jn)Die Bilanz der am Montag von Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus durchgeführten Verkehrskontrollen lässt mit neun eingeleiteten Ermittlungsverfahren aufhorchen. Da von Autofahrern, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen, eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer ausgeht, stand das Erkennen dieser im Fokus. Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde zu diesem Zweck eine Kontrollstelle auf dem Waldparkplatz zwischen Fischbach und Eppstein eingerichtet. Dabei fielen zwei Männer aus Niederjosbach und Frankfurt auf, welche nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Polizeibeamten auch einen 22-jährigen Eppsteiner sowie einen 31-jährigen Kelkheimer, die nachweislich eines Drogenschnelltests unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Außerdem wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergestz eingeleitet, da anfallende Steuern von dem 37-jährigen Fahrzeughalter nicht entrichtet worden waren. Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr auf der Frankfurter Straße in Hattersheim verlief ein Drogentest bei einem 20-jährigen Mann aus Hattersheim positiv. Auch ein 26-jähriger Autofahrer aus Hattersheim muss sich mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen, da er ebenso wie ein 43 Jahre alter Kelkheimer, der am selben Tag gegen 11:00 Uhr in der Haneckstraße in Hofheim kontrolliert worden war, keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte. In dem Fall des 26-Jährigen zog dies auch eine Verkehrsstrafanzeige gegen die Halterin des Pkw nach sich. Diese hatte ersten Ermittlungen zufolge zugelassen, dass der Hattersheimer ohne gültigen Führerschein am Straßenverkehr teilnimmt. Darüber hinaus fielen zahlreiche Autos aufgrund defekter Beleuchtungseinrichtungen auf, weshalb den Fahrzeugführern entsprechende Mängelkarten ausgehändigt und somit bis zu einem bestimmten Datum zur Beseitigung der Mängel aufgefordert wurden.

