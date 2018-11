POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Neukirch

Vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 24-jährige Pkw-Lenkerin, welche am frühen Samstagmorgen zwischen 02 und 06 Uhr auf der L 333 zwischen Bernried und Elmenau mutmaßlich einen Verkehrsunfall verursachte. Der Pkw der Frau kam den Ermittlungen der Polizei zufolge in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf der angrenzenden Wiese mehrfach und kam am Waldrand auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro. Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung war jedoch kein Fahrzeuglenker mehr vor Ort. Die Nachforschungen führten die Beamten schließlich zur Wohnanschrift der jungen Dame, welche bei einer Überprüfung am frühen Samstagvormittag sowohl alkoholbedingte Auffälligkeiten als auch entsprechende Gesichtsverletzungen aufwies, welche auf eine Beteiligung an dem Verkehrsunfall hindeuteten. Die 24-Jährige musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen, gegen sie wird jetzt entsprechend ermittelt.

Überlingen

Beziehungsprobleme in Verbindung mit Alkoholkonsum stiegen am Samstagabend gegen 19:30 Uhr einem 36-jährigen Mann offensichtlich so zu Kopf, dass dieser völlig die Kontrolle verlor. Nachdem er zunächst an der Wohnanschrift seiner Freundin auf deren Rückkehr gewartet hatte, die Frau aber, nachdem sie ihn bemerkte, mit ihrem Auto umdrehte und davon fuhr, verfolgte er sie mit seinem Wagen und rammte sie erstmalig beim Kreisverkehr Hochbild-/Wiestorstraße. Auf Höhe des Parkhauses Stadtmitte versuchte der 36-Jährige, den Wagen der 26-Jährigen zu überholen, woraufhin die Frau in Richtung Parkhaus abbog und hier vor einer Bankfiliale anhielt. Hier fuhr der Mann ein zweites Mal auf das Fahrzeug auf, stieg aus und prügelte auf den Wagen ein, nachdem sich die Frau darin eingeschlossen hatte. Weiterhin beleidigte er sie aufs Übelste. Als ihn ein hinzukommender Passant auf sein Verhalten ansprach, bedrohte er diesen, stieg in sein Fahrzeug, fuhr rückwärts auf den 65-Jährigen zu und bremste erst kurz vor ihm wieder ab. Danach entfernte er sich mit seinem Pkw zunächst in unbekannte Richtung, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Da bei dem 36-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung erkennbar waren, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst sowie sein Führerschein einbehalten. Der Mann wird sich jetzt wegen einer ganzen Reihe an Delikten strafrechtlich verantworten müssen.

