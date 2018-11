POL-MTK: Fahndungsrücknahme der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 21.11.2018

Hofheim (ots) - Vermisster Senior zurückgekehrt, Bad Soden am Taunus, Mittwoch, 21.11.2018

(jn)Die Öffentlichkeitsfahndung der Hofheimer Polizei nach dem vermissten 82-Jährigen, der am Dienstagvormittag aus einer Seniorenresidenz in Bad Soden verschwunden ist, kann zurückgenommen werden. Der Vermisste ist heute Morgen wohlbehalten in seine Unterkunft zurückgekehrt. Die entsprechende Pressemitteilung der vergangenen Nacht wurde gelöscht.

