POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taununs vom Samstag, 24.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Wohnungseinbruch in Eppstein-Bremthal

In den Abendstunden des 23.11.2018 kam es in der Zeit von 18:50 bis 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im "Feldbergblick" in Eppstein-Bremthal. Nachdem ein oder mehrere unbekannte Täter die Außenbeleuchtung außer Funktion gesetzt hatten, hebelten sie ein Fenster auf, welches zur Straßenseite wies. Im Anschluss stiegen sie in das Haus und durchsuchten es. Es konnte mehrere Wertgegenstände erbeutet werden, deren Gesamtwert noch ermittelt werden muss. Bei der Tat hinterließen der oder die Täter zudem einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter Telefon 06192 / 20790 entgegen.

2. Versuchter Raub in Hofheim am Taunus

Auf die Einkäufe und Wertsachen von gleich drei jungen Männern hatte es ein 19jähriger Hattersheimer abgesehen. Er traf gegen 21:45 Uhr am Hofheimer Busbahnhof auf seine Opfer und sprühte ihnen unvermittelt einen Reizstoff ins Gesicht. Als der Versuch scheiterte an die Taschen der Geschädigten zu kommen, flüchtete er zunächst. Einer der Geschädigten konnte den Mann später im Stadtgebiet wiedererkennen und die Polizei informieren. Die Personalien des hinreichend polizeibekannten Täters konnten ermittelt werden.

3. Schlägerei in Hofheim am Taunus

Zu einer Schlägerei auf dem Schulhof der Brühlwiesenschule kam es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr. Mehrere Personen, die sich dort gemeinsam aufhielten, wurden von einer größeren Personengruppe angegangen. Mehrere Personen schlugen unvermittelt auf die Geschädigten ein, wodurch diese leichte Verletzungen erlitten. Durch die eingesetzten Streifen konnten noch mehrere Personen angetroffen werden, deren Tatbeteiligung allerdings Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein wird. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter Telefon 06192 / 20790 entgegen.

4. Brand in Bad Soden am Taunus

Gleich zwei Mal binnen einer halben Stunde brannte die Außenanlage eines Einfamilienhauses in Bad Soden. Der erste kleine Brand konnte bereits durch Zeugen gegen 22:30 Uhr abgelöscht werden, ohne dass Sachschaden entstand. An gleicher Stelle wurde dann durch eine Zeugin gegen 23:00 Uhr ein größeres Feuer festgestellt, welches bereits auf den Holzzaun, gelagertes Brennholz und die Bepflanzung des Grundstücks übergegriffen hatte. Bevor Gebäudeschaden entstehen konnte, konnte das Feuer durch die Feuerwehr Bad Soden gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Hofheim die beiden Zeugen, die den ersten Brand entdeckt haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06192 / 20790 zu melden.

5. Kohlenmonoxidvergiftung in Hofheim am Taunus

Gegen den 29jährigen Betreiber einer Hofheimer Shisha-Bar wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Gegen 00:00 Uhr klagte einer seiner Gäste über Übelkeit. Durch Rettungskräfte wurde schließlich festgestellt, dass es sich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handelte. Die Bar wurde daraufhin geräumt und belüftet. Aufgrund der größeren Anzahl der Gäste wurden in der Folge zahlreiche Rettungskräfte entsandt. In der Summe wurden fünf Verletzte festgestellt, von denen zwei zu einer weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Bar wurde bis auf weiteres geschlossen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

6. Diebstahl aus Schließfach in Hofheim am Taunus

Ihren Besuch der Eisbahn auf dem Kellereiplatz in Hofheim konnten zwei Jugendliche aus Hofheim und Kriftel nicht genießen. Sie hatten ihre Wertsachen gegen 16:00 Uhr in einem Schließfach neben der Eisbahn weggeschlossen und liefen dann bis gegen 16:45 Uhr Schlittschuh. Als sie ihre Sachen wieder holen wollten, mussten sie feststellen, dass das Schließfach geöffnet und ihre Wertsachen entwendet worden waren. Wer hier Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten sich unter Telefon 06192 / 20790 mit der Polizeistation in Hofheim in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht mit verletzter Person in Schwalbach am Taunus

Am Freitagmittag kam es gegen 12:15 Uhr auf einem Fußweg im Bereich der Georg-Kerschensteiner-Schule zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Der Fahrradfahrer prallte dabei von hinten gegen die Fußgängerin und traf deren Rücken. Durch den Aufprall kam die Dame zu Fall und zog sich dabei diverse Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer, ein Mann auf einem älteren silberfarbenen Herrenrad, flüchtete umgehend von der Unfallstelle ohne sich um die Dame zu kümmern oder sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Er war von kräftiger Statur, mit einer schwarzen Jacke, Bluejeans und einer schwarzen Mütze bekleidet. Hinweisgeber werden gebeten sich unter Telefon 06190 / 9360-45 mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim in Verbindung zu setzen.

