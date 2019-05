Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Braubach

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2019, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter einen an der Shell-Tankstelle in Braubach parkenden, grauen Ford Mondeo Kombi, Kennzeichen EMS-JR 869, an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen Pkw im Bereich der stationären Staubsauger geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er im hinteren linken Bereich des Pkw eine Delle mit mehreren Kratzern fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

