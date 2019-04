Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in ein Geschäft

Steinfurt (ots)

Einen erheblichen Sachschaden haben unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag (26.04.2019) an einem Geschäft in der Steinstraße angerichtet. Ein Zeuge konnte berichten, dass zwei männliche Personen, etwa Mitte 20 Jahre alt, vom Tatort geflüchtet waren. Um 02.35 Uhr war eine Burgsteinfurterin durch zwei laute Knallgeräusche auf den Vorfall in der Fußgängerzone aufmerksam geworden. Als sie sofort nachschaute, sah sie die gläserne Eingangstür der Parfümerie zerbrochen vor dem Geschäft liegen. Die Frau informierte die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Dieben blieb ohne Erfolg. An dem Geschäft hatten die Täter offenbar mit einem Werkzeug die Zugangstür aufgebrochen. Ein Türflügel fiel vollkommen heraus und zerbrach. Zudem zerbrachen Teile der Schaufensterscheiben, die unmittelbar angrenzten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro. Die Einbrecher hatten in dem Geschäft aus verschiedenen Regalen mehrere Packungen Damen- und Herrendüfte gestohlen. Bei den Beamten meldete sich ein Zeuge, der die Einbruchsgeräusche ebenfalls gehört hatte. Er sah dann zwei flüchtende, männliche Personen. Diese trugen einen Korb und einen Karton unter den Armen und flüchteten in Richtung Kautenstege. Kurz danach kamen sie zurück und liefen nun über die Steinstraße in die Leerer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

