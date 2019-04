Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 1. Nachtrag: Verkehrsunfall, Sperrung

1. Nachtrag: Die Sperrung an der Unfallstelle konnte teilweise aufgehoben werden. Derzeit ist noch die in Richtung Emsdetten führende Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeibeamte wechselseitig an der Stelle vorbeigeführt. (Dauer noch etwa zwei Stunden , ab 11.40 Uhr).

Erstmeldung: Im Kreuzungsbereich Schiffahrter Damm/Königstraße/Schmedehausener Straße hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Es sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es wurden Personen verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuererwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz. Der Bereich ist gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

