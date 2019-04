Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Nordwalde (ots)

Im Scheddebrock ist am Donnerstagabend (25.04.2019) eine Motorradfahrerin verunglückt. Die schwerverletzte Frau wurde zur stationären Behandlung ins Münsteraner Klinikum gebracht. Die 22-jährige Zweiradfahrerin aus Steinfurt war gegen 19.15 Uhr von Nordwalde in Richtung Borghorst gefahren. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und stürzte in den Straßengraben. Die Sachschäden an dem Krad und an einem Leitpfosten werden auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt.

