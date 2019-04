Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Flucht

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (23.04.) kam es gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Machangelstraße / Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht. Eine 13jährige Radfahrerin wollte von der Machangelstraße nach rechts auf die Blumenstraße abbiegen. Ein silber-grauer Kleinwagen, der die Blumenstr. in Richtung Neubrückenstr. fuhr, beachtete die Vorfahrt der Radfahrerin nicht, so dass die Radfahrerin erschrak und zu Fall kam. Hierbei verletzte sich das Kind. Der Fahrer des Kleinwagens hielt zwar kurz an, um sich dann jedoch unerlaubt zu entfernen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/938-4212.

