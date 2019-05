Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Parkendes Auto angefahren und weggefahren

Werl (ots)

Zirka 1.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Werl. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr den dort parkenden weißen Renault Megane angefahren und sich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auf dem beschädigten Renault konnte schwarzer Fremdaufrieb festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell