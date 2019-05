Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Einbruch in Büroräume

Bad Sassendorf (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Sonntag, zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr in die Büroräume einer Spedition An der Helle in Lohne ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelte er ein Fenster auf. In den Räumlichkeiten wurden dann Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell