Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher stiehlt Laptop

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Von-Hoerde-Straße in Lippstadt. Gegen 00.00 Uhr hörte ein Bewohner noch ein Geräusch, dass er nicht zuordnen konnte. Morgens stellte er dann fest, dass sein Laptop, eine Geldbörse und sein Fahrzeugschlüssel entwendet worden ist. Der dazugehörige Wagen steht jedoch noch in der Garage. Zurzeit muss noch ermittelt werden, wie der Täter in das Haus gelangen konnte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

