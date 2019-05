Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer im "toten Winkel"

Soest (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf den Kölner Ring in Richtung Wisbyring. In Höhe des Paradieser Weges wollte er nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er eine 69-jährige Frau aus Welver mit ihrem Pedelec. Sie fuhr auf dem Radweg in die gleiche Richtung wie der Autofahrer. Vermutlich hatte der Bad Sassendorfer die Frau im toten Winkel und deshalb übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich hierdurch leicht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.100 Euro. (reh)

