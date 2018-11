POL-DEL: Pressemeldung des PK Wildeshausen vom 18.11.2018

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.11.2018, um 06:08 Uhr, befährt ein 50-Jähriger Wildeshauser die Straße Große Wiekau, in Wildeshausen. Als die Beamten Haltesignale gaben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, versuchte sich dieser durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großenkneten / Ahlhorn

Verkehrsunfall

Am 17.11.2018 ist es um 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Munderloher Straße, in Hatten, gekommen. Aus bislang unbekanntem Grund verlor eine 81-Jährige auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren PKW, in Folge dessen sie nach links in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 48-Jährigen PKW-Führer aus Wildeshausen. Durch den Zusammenstoß kam der PKW der 81-Jährigen ins Schleudern und kollidierte folglich mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer, einem 33-Jährigen Wildeshauser, der ebenfalls mit seinem PKW die Munderloher Straße befuhr. Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt, die 81-Jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

Fahren unter Einfluss

Am 18.11.2018, um 01:55 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger Ahlhorner mit seinem PKW die Wildeshauser Straße in Großenkneten, OT Ahlhorn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promille-Wert von 1,65. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 17.11.2018, um 21:00 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Ahlhorn mit seinem zulassungspflichtigen E-Scooter die Wildeshauser Straße/ Ecke Zeppelinstraße, in Großenkneten, OT Ahlhorn. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug des Mannes nicht zugelassen und somit nicht versichert ist. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Konsum wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde dem Verkehrsteilnehmer, nach der Durchführung einer Blutentnahme, untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

