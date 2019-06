Polizeidirektion Koblenz

Widerstand Kruft, Alte Chaussee Am Freitag, den 31.05.19, können in Kruft zwei stark alkoholisierte, junge Männer festgestellt werden, die vorbeigehende Passanten anschreien, belästigen und Bierflaschen umherwerfen. Die Personen werden einer Kontrolle unterzogen. Einer der Männer weigert sich hierbei seinen Ausweis auszuhändigen und versucht sich prompt der Kontrolle zu entziehen. Der Aufforderung stehen zu bleiben kommt er nicht nach. Nachdem dieser festgehalten wird, wehrt sich dieser erheblich, reißt sich los und schlägt nach dem Beamten. Er muss schließlich zu Boden gebracht werden, wo er jedoch weiterhin erheblichen Widerstand leistet. Der zweite Mann filmt die Maßnahme derweil mit dem Handy. Dieses wird im Anschluss als Beweismittel sichergestellt. Von dem Widerständler wird eine Blutprobe genommen. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Kruft, Alte Chaussee Am Samstag, den 01.06.19, kann im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der für den PKW erforderlichen Fahrerlaubnisklasse B ist. Darüber hinaus bestand ein Haftbefehl gegen die Person. Die Person wurde in die JVA Koblenz verbracht und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Trunkenheitsfahrt Mülheim-Kärlich Am Samstag, den 01.06.19, gegen 20:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Raser in der Ortslage Kettig gemeldet. Dieser würde mit einer Geschwindigkeit von ca. 80-100km/h durch die Ortschaft fahren. Wenig später überholte das Fahrzeug einen Streifenwagen, welcher nach Beendigung einer Verkehrskontrolle wieder anfahren wollte derart, dass die Streife eine Vollbremsung einleiten musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Verfolgung wurde aufgenommen und das Fahrzeug kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,09 Promille, zudem stand er unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Plaidt, L117 Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L117 in Plaidt zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Eine PKW-Fahrerin wollte aus der Ortslage Plaidt auf die L 117 in Richtung B 256 einfahren. Hierbei übersah sie das mit 2 Personen besetzte bevorrechtigte Krad und es kam zum Zusammenstoß. Das Motorrad wurde durch den Zusammenstoß umgestoßen und rutschte noch mehrere Meter über den Asphalt. Der 62jährige Motorradfahrer und seine 64jährige Sozia wurden bei dem Sturz schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verletzungen sind aber zum Glück nicht lebensbedrohlich. Die 34jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls vorsorglich aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Die L 117 wurde für ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

