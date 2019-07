Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannte Täter durchtrennten an zwei Rohbauten, Brettberger Weg, mehrere Kabelstränge. Anschließend wurden die abgeschnittenen Kabel entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Bakum - Diebstahl eine E-Bikes

Am 22. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter am Montag, 22. Juli 2019, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, das Bedienteil eines E-Bike, welches am Kapellenweg im Fahrradstand einer Arztpraxis abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Damme - Pkw beschädigt

In der Nacht zu Dienstag, 23. Juli 2019, beschädigten unbekannte Täter eine Daimler C 180, der auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße geparkt war. Das hintere amtliche Kennzeichen wurde verbogen und ein Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell