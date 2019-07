Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Am Dienstag blieb in Heidenheim ein Radfahrer an einer Schranke hängen und stürzte.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 57-Jähriger Fahrradfahrer in der Bolheimer Straße. Die ist an der Unfallstelle für den normalen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit blieb der Radler an einer geschlossenen Schranke hängen und stürzte. Bei dem Sturz zog der Mann sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

