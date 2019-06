Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen in Altrip

Altrip (ots)

Im Campinggebiet auf der Au wurde in der Nacht zum 27.06.2019, durch bislang unbekannte Täter in einen Wohnwagen eingebrochen. Erbeutet wurden aus diesem eine Geldkassette, sowie eine Wasserpumpe aus dem Außenbereich. Der oder die unbekannten Täter bedienten sich zudem an einer Bierflasche, welche sie zur Hälfte austranken und zurück ließen. Diese wurde entsprechend sichergestellt. Bei möglichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



