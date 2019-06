Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 49-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der L532. Der 49-jährige Motorradfahrer war aus Richtung Waldsee in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dadurch gestürzt. Durch den Sturz erlitt der Motoradfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein namentlich bekannter Zeuge konnte im näheren Umfeld zur Unfallörtlichkeit einen schwarzen Dacia (vermutlich SUV) erkennen, welcher noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei die Unfallörtlichkeit verlassen hatte.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem schwarzen Dacia machen können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

