Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl

Frankenthal (ots)

Am 28.06.2019 gegen 10:30 Uhr legt eine 39-jährige Frankenthalerin ihre Sporttasche in einen Einkaufswagen und betritt damit den Supermarkt in der Schraderstraße in Frankenthal. In einem unbeaufsichtigten Moment, entwendet ein bisher unbekannter Täter den Geldbeutel der Frau, welcher sich in der Sporttasche befindet. Die Geschädigte kann eine verdächtige männliche Person mit schwarzen Haaren, südländischem Erscheinungsbild und dunklem Teint feststellen. Außerdem soll der Mann ca. 38-40 Jahre alt sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell