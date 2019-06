Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen

Verfolgungsfahrt (03-2806)

Dudenhofen (ots)

28.06.2019, 01:05 Uhr

Im Rahmen der Streifen sollte ein dem Polizeifahrzeug entgegenfahrende BMW mit polnischen Kennzeichen in der Neustadter Straße in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als dieser das Wenden des Streifenwagens erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete Richtung Iggelheimer Straße. Trotz Nachfahrt mit Sondersignalen setzte der BMW seine Fahrt unbeeindruckt mit teilweise über 160 km/h über die K15 in Richtung Schifferstadt bis auf Höhe Mittellacheweiher fort. Dort hielt der Pkw plötzlich am Fahrbahnrand und der Fahrer flüchtete zu Fuß in das dortige Waldgebiet. Die Verfolgung wurde zu Fuß aufgenommen, der Fahrer konnte jedoch auch trotz Hinzuziehens weiterer Streifen nicht mehr gestellt werden. Der Beifahrer des BMW, welcher beim Fahrzeug verblieben war, gab an, den Fahrer und den Grund für seine Flucht nicht zu kennen. Hinweise auf die Personalien des Fahrers konnten jedoch anhand von im Fahrzeug vorgefundenen Dokumenten erlangt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich dem Fahrer dauern derzeit an. Das Fahrzeug wurde zum Schutz privater Rechte zunächst polizeilich sichergestellt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen bzw. etwaigen, durch die Fluchtfahrt des BMW gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell