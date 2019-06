Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Draisstraße (46-2706)

Speyer (ots)

27.06. 2019, 10:45 - 12:30 Uhr

Ein VW Cabrio parkte in genanntem Zeitraum am Fahrbahnrand in der Draisstraße. Als der Fahrzeugnutzer an seinen Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Heckschaden fest. Zudem war sein Fahrzeug leicht in Richtung Gehweg verschoben. Vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise auf den Schadensverursacher. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallschaden in Höhe von ca. 2000 EUR durch einen auf der Fahrbahn wendenden / rangierenden unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell