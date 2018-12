POL-NOM: Küchenbrand

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße - Montag, 03.12.2018, 15.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Bei einem Brand im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses an der Göttinger Straße entstand am Montag gegen 15.40 Uhr ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in das Göttinger Klinikum gefahren.

Der Brand entstand im Bereich des Küchenherdes und der Dunstabzugshaube. Die 28 Jahre alte Bewohnerin wurde durch einen ausgelösten Rauchmelder gewarnt und rettete sich mit den Kindern.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Nörten-Hardenberg, Sudershausen, Bishausen und Parensen waren rasch vor Ort und löschten das Feuer. Ein Gebäudeschaden durch das Feuer konnte dadurch verhindert werden.

