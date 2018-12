POL-NOM: Fahrt endet im Seitengraben

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Kreisstr. 503,OT Odagsen, Montag, 03. Dezember 2918, 08.40 Uhr. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck befährt mit ihrem Opel Astra die Kreisstr. 503 von Edemissen kommend in Richtung Odagsen. Kurz vor Odagsen verlor die Fahrzeugführern in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Opel und schleuderte dann in den Seitengraben. Die Schadenshöhe am Pkw ist mit ca. 1.500,- Euro angegeben. Die Fahrzeugführerin selber blieb unverletzt.

