POL-NOM: Carbonsäure verschüttet - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Northeim (ots) - Northeim, Scharnhorstplatz - Montag, 3. Dezember 2018, 10.19 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 10.19 Uhr nimmt ein Mitarbeiter der Northeimer Arbeitsagentur einen schwefelähnlichen Geruch im Eingangsbereich des Dienstgebäudes war. Sofort werden die etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Besucher der Agentur evakuiert.

15 der evakuierten Personen klagen im Anschluss über gereizte Atemwege. Die Verletzten werden vor Ort von einem Notarzt und Sanitätern ambulant versorgt. Eine stationäre Behandlung einzelner Personen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim und die Umweltfeuerwehr erfolgt unter Atemschutz eine Überprüfung des Gebäudes und der kontaminierten Flächen im Eingangsbereich. Fachleute gehen davon aus, dass es sich bei der verschütteten Flüssigkeit um Carbonsäure handelt.

Nach Beseitigung der Flüssigkeit und einer Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr sollte das Gebäude im Laufe des Nachmittags wieder begehbar sein.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Northeimer Polizei sucht Zeugen, die am Montagvormittag in der Zeit etwa zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr eine auffällige Person oder ein auffälliges Fahrzeug nahe der Arbeitsagentur am Scharnhorstplatz bemerkt haben. Entsprechende Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

