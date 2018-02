Mutterstadt / Altrip (ots) - Wie die Polizei Schifferstadt bereits am 26.02.2018 berichtete, kann es sein, dass bei betrügerischen Anrufen nun auch ihre Telefonnummern missbräuchlich angezeigt werden. In Mutterstadt kam es nun zu einem erneuten Fall. Ein Mann, der sich als Polizeibeamter aus Schifferstadt ausgab, rief bei einer Dame an und warnte vor angeblichen Einbrechern. Auf dem Display ist die Nummer "06235 495-01" angezeigt worden. Bis zur letzten Null stimmt die Nummer mit der Amtsleitung der Polizeiinspektion Schifferstadt überein. Aber der Anruf stammte nicht von dort. Der Anrufer hat wegen mehrerer Nachfragen der Dame das Gespräch dann von selbst beendet. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Vorzutäuschen von der Polizei zu sein, ist aber nicht die einzige Telefonbetrugsmasche. In einem Fall aus Altrip in eine Bürgerin von einer angeblichen Mitarbeiterin der "Kreissparkasse Vorderpfalz" angerufen worden. Die Anruferin wollte wissen, ob die Dame ihre Bankgeschäfte eigenverantwortlich tätige und ob sie dies alleine täte. Der Anruferin ging es hierbei lediglich darum zu erfahren, ob die Frau alleinstehend war. Da sie das aber vereinen konnte, legte die "Bankmitarbeiterin" wieder auf. Auch hier ist kein Schaden entstanden.

Die Polizei bittet darum, bei Anrufen, bei denen nach sensiblen Dingen wie Bankgeschäften, zu Hause gelagerten Wertgegenständen, Personenstand oder ähnlichem, gefragt wird, vorsichtig zu sein. Wenn auch nur der geringste Zweifel daran besteht, dass der Anrufer tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt, sollte das Gespräch beendet werden. Man kann dann selbst bei seiner Bank oder der Polizei nachfragen, ob von dort gerade jemand angerufen hat. Betrügerischen Absichten kann so recht einfach begegnet werden.

Hinweise über eine Vielzahl von Deliktsbereichen können auch über www.polizei-beratung.de für einen selbst oder für Angehörige heruntergeladen werden.

