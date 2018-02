POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) - Die Geschädigte stellt ihren Pkw VW Transporter in der Zeit von 26.02.2018, 17.15 Uhr, bis 27.02.2018, 08.10 Uhr, in der Nürnberger Straße, Höhe Hausnummer 61, ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, ihren Pkw an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt hat. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

