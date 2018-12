POL-NOM: Fahrzeugführer fährt Frau an und entfernt sich

Bad Lauterberg (ots) - BAD LAUTERBERG, Wissmannstraße gegenüber Fruchthaus Menge, Montag, 03.12.2018, 11:10 Uhr (MüH)

Am Montag, den 03.12.2018, kam es gegen 11:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53jährige Einwohnerin aus Bad Sachsa leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit wollte die Frau eine Tasche von der Rückbank holen, als ein, aus Richtung Schanzenkreuzung, kommender Pkw die Frau am linken Arm touchierte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer die Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden am rechten Außenspiegel. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein silbernen Pkw handelte. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, eine Ermittlung des Fahrzeugtyps dauert an. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Ahnstraße fort.

Zeugen, die Hinweise zum beschädigten Fahrzeug, der Unfallsituation oder einem verantwortlichen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen.

