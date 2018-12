POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Osterode (ots) - Osterode, Am Posthof, 01.12.18, 12.10 Uhr - 12.20 Uhr OSTERODE (US) Der Geschädigte hatte am Samstag, gg. 12.10 Uhr, seinen PKW in Osterode, Am Posthof geparkt. Nach seiner Rückkehr waren auf der linken Fahrzeugseite mehrere Kratzer über die hintere Fahrzeughälfte zu erkennen. Am Heck des Pkw fand der Geschädigte einen Zettel, in dem über das Parkverhalten des Fahrzeugführers Beschwerde geführt wurde. Der junge Mann vermutete, dass dieser Zettel vom Verursacher stammen könnte. Der Schaden beläuft sich auf 1000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel, 05522/508-0 entgegen.

