POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der B 3

Northeim (ots) - Bundesstraße 3 in Höhe Angerstein - Samstag, 01.12.2018, 20.15 Uhr bis Sonntag, 02.12.2018, 00.40 Uhr

ANGERSTEIN (fal) - Am Samstagabend führte die Northeimer Polizei auf der B 3 in Höhe Angerstein eine Geschwindigkeitsmessung durch. In viereinhalb Stunden passierten 1.355 Fahrzeuge die Messstelle. Insgesamt 67 Autofahrer waren bei erlaubten 100 km/h zu schnell.

Gegen 23.09 Uhr rauschte ein Fahrer aus dem Raum Hannover mit seinem Mercedes-Benz AMG mit 220 km/h in die Messung. Auf den Fahrzeugführer kommen nun in einem Bußgeldverfahren 600 Euro Geldbuße, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg zu.

Fahrverbote, Punkte und Bußgelder kommen auch auf einen Porsche-Fahrer aus dem Raum Göttingen zu, der mit 162 km/h gemessen wurde und den Fahrer eines Mercedes-Benz aus dem Landkreis Northeim, der mit 153 km/h unterwegs war.

